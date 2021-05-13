İran sınırında bir Özel Harekat polisi şehit oldu - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İran hududunda yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli bir Özel Harekat polisinin, İran tarafından teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı ilimizde Türkiye- İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli kahraman özel harekat polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.