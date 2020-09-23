Son dakika haberleri: Isparta'da cenaze namazlarına korona virüs ayarı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Isparta'da cenaze namazlarına korona virüs ayarı

Son dakika habere göre Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00'de, öğleden sonra ise saat 15.00'te kılınmasına karar verdi.

Son dakika haberleri: Isparta'da cenaze namazlarına korona virüs ayarı, System.String[]

Isparta'da İl Hıfzıssıhha Kurulu, cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00'de, öğleden sonra ise saat 15.00'te kılınmasına karar verdi.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanarak, korona virüs tedbirleriyle ilgili yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre Isparta'da cenaze namazlarının öğleden önce saat 11.00'de, öğleden sonra ise saat 15.00'te kılınmasına karar verildi.

Öte yandan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden kapanış saatleri saat 02.00'den sonra olan işyerlerinin ilgili Belediyelerce kapanış saatleri saat 01.00'e çekilecek. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Cenaze, Karar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:03 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Isparta'da cenaze namazlarına korona virüs ayarı - Son Dakika

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