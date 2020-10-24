Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo 'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

İslami Cemaatin çağrısıyla toplanan ve arabalarla konvoy oluşturan eylemciler, Fransız yetkililere tepki gösterdi. Çeşitli caddelerde dolaşan konvoyda çalan ilahilerle göstericiler, Hazreti Muhammed'e duydukları sevgiyi ifade etti.

Lübnan'ın Trablus kentinde toplanan bir grup eylemci, Fransa'nın İslam karşıtı tutumunu protesto etti. Göstericiler, Fransız bayrağı yakarak, Macron'a tepki gösterdi.

Lübnan 'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamaları protesto edildi.

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