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İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı

29.11.2021 11:04

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte ayrılıkçı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları, örgütün Suriye kolu YPG/PYD saflarında faaliyetlerinden sonra ülkeye geldikleri, PKK/YPG için eleman temin ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturma kapsamında daha önce belirlenen 8 ilçede 10 ayrı adrese 26 Kasım'da eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, baskınlarda 7 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 PKK'lı sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı

Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da PKK/KCK operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika
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