Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar - Son Dakika
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Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar

03.04.2022 10:23
Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar

Son dakika gelişmesine göre Kağıthane'de sabah saatlerinde bir şantiyeye araçla gelen hırsızlar, yaklaşık 200 bin lira değerindeki kabloları çalarak kaçtı.

Kağıthane'de sabah saatlerinde bir şantiyeye araçla gelen hırsızlar, yaklaşık 200 bin lira değerindeki kabloları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarla olaya karışan hırsızları Esenler'de kıskıvrak yakaladı. Hırsızlığa gelinen aracın plakasının 1 harfinin ve rakamının değiştirildiği ortaya çıktı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 07.00 sıralarında yaşanan olayda sabahın erken saatlerinde inşaat alanındaki yapı alanına gelen hırsızlar, işyerinin kapısına koyduğu kalasa arabayla çarpıp, kapıyı kırdı. Daha sonra içeriye giren hırsızlar işyerinde bulunan kabloları 34 GG 1835 plakalı araca yüklemeye başladı.

Yaklaşık 200 bin liralık kablo çaldılar

İnşaat alanındaki yapı marketten kısa süre içerisinde hırsızlar, yaklaşık 200 bin lira değerinde kabloyu araca yükleyerek kaçtı. Sabah işe gelen şantiye şefi İsa Samet O., kabloların eksik olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Plakayı değiştirip kaçmaya çalıştılar

Ekipler yaptıkları incelemeler sonucu aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarına göre Esenler'e geçtiğini tespit etti. Burada çalışmalarını yoğunlaştıran Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasındaki bir rakamın ve harfin değiştirilerek 34 GC 1635 olarak düzeltildiğini belirledi. Aracın plakası üzerinden sorgulama yapan ekipler aracın emniyette çok sayıda hırsızlıktan kaydı bulunan Leyla Y.'nin üzerine kayıtlı olduğunu ve hırsızlığın olduğu gün aracı Erdal Y.'nin kullandığını tespit etti.

Kağıthane polisi hırsızları kıskıvrak yakaladı

Esenler Tuna Mahallesi'ndeki adrese geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, araç sahibi Leyla Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde Leyla Y.'nin Bakırköy 16. Asliye Ceza Mahkemesince hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. belirlendi. Çalışmalarını genişleten ekipler kimliklerini tespit ettiği diğer hırsızları ise kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hırsızların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şantiyeden kablo hırsızlığı kamerada

Kağıthane'de inşaat alanındaki yapı markette yaşanan hırsızlık anı ise güvenli kkamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hırsızların işyerinden kabloları araca yükleyerek kaçmaya çalıştıkları görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar
Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar
Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar
Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar
Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar

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Asayiş Büro, Kağıthane, Tragger, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İstanbul'da şantiye soygunu kamerada: İnşaat alanından 200 bin liralık kablo çaldılar - Son Dakika
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