SULTANGAZİ'DE dün gece saatlerinde yüksek sesle müzik açan kişileri uyarmaya gelen polislere plastik sandalye, taş ve sopalarla saldıran 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'de dün gece 21.30 sularında yüksek sesli müzik açan ve çevreyi rahatsız eden kalabalık grubu uyarmak için olay yerine giden polis ekipleri saldırıya uğramış ve 4 polis memuru hafif şekilde yaralanmıştı. Polis memurlarına plastik sandalye, sopa ve taşlarla saldıran grupta kimliği tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.A, Ö.Y, M.A, C.G, V.A, K.T, B.Y. ve E.Y. isimli şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.