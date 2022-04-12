Son dakika haberleri! İstinaf, eşini öldüren sanığın müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İstinaf, eşini öldüren sanığın müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu

12.04.2022 12:11
Son dakika haberleri! İstinaf, eşini öldüren sanığın müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu

Son dakika haber: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eşini öldürüp gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunduğu iddiasıyla 10 yıl sonra açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Biçer'in cezasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eşini öldürüp gömdükten sonra kayıp başvurusunda bulunduğu iddiasıyla 10 yıl sonra açılan davada müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Biçer'in cezasının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Dairenin inceleme kararında, yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezasının usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığını ve ispat bakımında da değerlendirmenin yerinde olduğunu belirtti.

Daire, sanığın "tasarlayarak ve canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçunun sübutunun kabul oluşunu ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliğinin tayin edildiğini değerlendirdi.

Cezayı azaltıcı takdiri indirimin verildiğini ifade eden daire, sanığın savunmasının inandırıcı gerekçelerle reddedildiğini, dosyaya göre kurulan hükümde bir isabetsizlik görülmediğini aktardı.

Katılan tarafın eksik ceza tayin edilmesi ve avukatının sanığın şiddetli elemin etkisi altında öldürme eylemini gerçekleştirdiğinden haksız tahrik indirimi uygulanması taleplerini de değerlendiren daire, tarafların istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar verdi.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Osman Biçer'in kendisini aldattığını düşündüğü eşi Güldane Biçer'i öldürme planı yaptığı, Büyükçekmece'de bir tarlaya giderek gömülecek yeri araştırdığı, 17 Eylül 2011'de de yanına yedek eşya ve mutfaktaki ekmek bıçağını alarak "iş bakma" bahanesiyle eşini de yanında götürdüğü anlatılmıştı.

Sanığın, eşini burada bıçakla öldürdüğü, sonra akrabalarını arayarak ulaşamadığı eşinin kendisini terk ederek sevgilisiyle kaçtığını söylediği ifade edilen iddianamede, kayıp başvurusu yapan sanığın daha sonra kazma ve kürek alarak tekrar olay yerine gidip eşini gömdüğü kaydedilmişti.

İddianamede, maktul Yılmaz'ın 10 yıl boyunca kayıp olarak arandığı ancak bulunamadığı, geçen süre zarfında hiçbir resmi işlem yapmadığının tespiti üzerine sanığın maktulü öldürmüş olduğu şüphesiyle soruşturma yapıldığı ifade edilerek, sanık Osman Biçer'in 2013'te maktulden boşandığı ve yeniden evlendiği aktarılmıştı.

Sanık Biçer'in gözaltına alındığında maktulü öldürdüğünü itiraf ederek gömdüğü yeri gösterdiği belirtilen iddianamede Osman Biçer'in "tasarlayarak ve canavarca hisle eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Biçer'in "tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına, sanığın heyete saygılı tutumunu, pişmanlık göstermesini ve suçunu ikrar etmesini göz önünde bulundurarak takdiri indirim uygulamış ve cezasını müebbet hapse indirmişti.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Ceza Dairesi, Osman Biçer, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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