Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

28.03.2022 21:35
Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Son dakika habere göre İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iki liderin telefon görüşmelerinde Ukrayna'daki çatışmada yaşanan son gelişmeler ile devam eden insani krize odaklandıkları belirtildi.

Açıklamada, Zelenskiy'nin, Rusya'nın insani yardım koridorlarını bloke etmesinden, okullar dahil şehirlere yönelik bombardımanların sürmesinden ve aralarında çocukların da bulunduğu sivil kayıplara yol açmasından yakındığı ifade edildi.

Başbakan Draghi'nin de İtalyan hükümetinin Ukrayna makamlarına ve halkına verdiği güçlü desteği bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

Draghi'nin, İtalya'nın savaşı sona erdirmek ve Ukrayna'da kalıcı bir çözüm için uluslararası çabalara katkıda bulunmaya tam olarak hazır olduğunu yinelediği de aktarıldı.

Ukraynalı lider de görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İtalya'nın önemli savunma ve insani desteği için teşekkür ederken, "İtalya'nın Ukrayna için bir güvenlik garantisi sisteminin oluşturulmasına katılma istekliliğini takdir ediyoruz." ifadesini kullandı.

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Vladimir Zelenskiy, Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İtalya Başbakanı Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika


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