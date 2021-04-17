İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nda (İZVAK) 7 Nisan'daki genel kurulda göreve tekrar seçilen Ali Erten başkanlığındaki yönetim, ilk toplantısında görev bölümü yapıp çalışma gruplarını oluşturdu. Yönetimin 3 yıllığına seçildiği genel kurulun değerlendirildiği, devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verildiği ve yeni hedeflerin belirlendiği toplantı, pandemi kurallarına uygun olarak Ticaret Borsası Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İZVAK'ta görev bölümü sonrası Başkan Ali Erten'in ardından başkan vekilliğine Göztepe'de de aynı görevi yürüten Talat Papatya getirildi. Ercan Kokmaz, idari ve sosyal işlerden sorumlu başkan yardımcısı, Fatih Tanfer ise sportif işlerden sorumlu başkan yardımcısı oldu.

Yönetimde, Erdem Meço hukuk işlerinden sorumlu genel sekreter, Turhan Gürsel Urhan sayman, Ufuk Akgün, İrfan Erol ve Ayda Maç yerel yönetimler ve STÖ'ler ile ilişkiler sorumluları, Sabri Sevenoğlu, Sinan Bezircilioğlu, İrfan Erol, Ayda Maç, Hasan Canoğlu sosyal proje okulu sorumluları, Sedef Üstüner hukuk işleri sorumlusu, Suavi Yardımoğlu ile Hasan Ercazip medya ilişkileri ile tarih kurulu sorumluları, Ayda Maç, Sabri Sevenoğlu, Sinan Bezircilioğlu, Elif Sağlamer, Yılmaz Şahin, Cem Zeren, Mustafa Avcı ve Turhan Gürsel Urhan proje geliştirme ve stadyum inşaatları sorumluları olarak çalışacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve üye kulüpler, kendi belirledikleri birer temsilciyi yönetime gönderebilecek.

ERTEN'DEN TEŞEKKÜRİZVAK Başkanı Ali Erten, misafirperverlikleri ve destekleri için İzmir Ticaret Borsası ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'ye teşekkür ederek, "İZVAK tarihi açısından çok önemli bir genel kurulu geride bıraktık. Üyelerimizden, kulüplerimizden ve bütün şehir dinamiklerinden çok güçlü bir destek aldık. Bunun önemini ve değerini biliyoruz. Tarihi katılımın olduğu genel kurul sonucunda üzerimizdeki sorumluluk daha da arttı. Çok daha güçlü bir ekip olduk. Kulüplerimizin hizmetindeki gönüllü bir kuruluş olarak öncelikle dostluk ve dayanışmayı korumaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Yanı sıra hem süregelen işlerimizi sonuçlandırmaya çalışacak, hem de kulüplerimizle birlikte yeni projelerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.