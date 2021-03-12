Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu Sevda, bugün yine ortadan kayboldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu Sevda, bugün yine ortadan kayboldu

12.03.2021 15:57
Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu Sevda, bugün yine ortadan kayboldu, System.String[]

Son dakika haberi... AFYONKARAHİSAR'da kaldıkları Sevgi Evi'nden babası tarafından izinli alındıktan sonra 2 gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm (15) ve Sevda Yumuk (14) kardeşlerden Sevda, 3 gün sonra bulunup teslim edildiği Sevgi Evi'nden, bugün "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu.

AFYONKARAHİSAR'da kaldıkları Sevgi Evi'nden babası tarafından izinli alındıktan sonra 2 gün arayla ortadan kaybolan Gülsüm (15) ve Sevda Yumuk (14) kardeşlerden Sevda, 3 gün sonra bulunup teslim edildiği Sevgi Evi'nden, bugün "Okula gidiyorum" diye ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Sevda'nın bulunması için çalışma başlatan jandarma, ablası Gülsüm Yumuk'u arama çalışmalarını da sürdürüyor.

Merkeze bağlı Sülün beldesinde oturan Bünyamin Yumuk (48) ve akciğer kanseri rahatsızlığı nedeniyle engelli hale gelen Cennet Yumuk (42) çiftinin, 4 çocuğundan kızları Gülsüm 9 ay önce, Sevda ise 2 ay önce babanın talebi üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Afyonkarahisar'daki Sevgi Evi'ne yerleştirildi. En büyük çocukları askerde olan, böbrek yetmezliği hastası 6 yaşındaki küçük kızlarıyla yaşayan baba Bünyamin Yumuk, Gülsüm ve Sevda'yı 13 Şubat'ta izinli olarak eve getirdi. Günlük işlerde çalışan Bünyamin Yumuk rahatsızlanınca 18 Şubat günü eşi Cennet ile birlikte Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gitti. Aynı gün kızlarından Sevda, 'Anneanneme gidiyorum' diyerek evden ayrıldı. Baba Yumuk, 20 Şubat Cumartesi günü uyandığında ise Gülsüm'ün de evden gittiğini fark etti. O günden sonra haber alamadığı kızlarından Sevda'nın cep telefonuna ulaşamayan, Gülsüm'de ise cep telefonu bulunmadığını söyleyen Bünyamin Yumuk, çocuklarının bulunması için yardım istedi.

SEVDA DURAKTA OTURURKEN BULUNDUBünyamin Yumuk'un günlük işlerde çalışıp kazandığı para ve Cennet Yumuk'un aldığı engelli maaşıyla geçinmeye çalışan ailenin başvurusu üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ve Sinanpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Tınaztepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 23 Şubat günü yaptıkları çalışmalar sırasında, Sinanpaşa ilçesine bağlı Kılıçarslan beldesinde otobüs durağında bekleyen Sevda Yumuk'u fark etti. Jandarmayı gören genç kız, kaçmaya çalıştı. Jandarmanın kısa süreli çalışmayla bulduğu Sevda Yumuk, avukat nezaretinde alınan ifadesinde, kimsenin zorlamadığını, kendi isteğiyle kaçtığını söyledi. Sevda Yumuk, Sinanpaşa Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda Sevgi Evi'ne teslim edildi.BUGÜN YİNE ORTADAN KAYBOLDU

Sevda Yumuk, bugün okula gideceğini söyleyerek Sevgi Evi'nden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Sevda Yumuk'u bulma çalışmaları sürüyor. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin, evden ayrıldıktan sonra izine rastlanmayan Gülsüm Yumuk'u arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.


Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu Sevda, bugün yine ortadan kayboldu
Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu Sevda, bugün yine ortadan kayboldu
Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu Sevda, bugün yine ortadan kayboldu

Sinanpaşa, Karahisar, Jandarma, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Jandarmanın bulduğu Sevda, bugün yine ortadan kayboldu - Son Dakika


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