Son dakika haberleri... JASAT timi hırsızlara göz açtırmıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... JASAT timi hırsızlara göz açtırmıyor
17.03.2021 16:55
Son dakika haberi... Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çözüldü.
Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olayları JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çözüldü.
Sivas'ın Gölova ilçesinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olayları Sivas İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Gölova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aydınlatıldı. Evlerden çalınan çok sayıda matkap, hızar ve hırdavat aletleri Suşehri ilçesindeki farklı hurdacılarda bulundu. Bulunan aletler Jandarma ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Öte yandan olayın şüphelisi O.Ö. firar etti. Jandarma ekipleri firar eden şahsı yakalama çalışmalarına devam ediyor. - SİVAS
Son Dakika Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeği ve eşiyle mutluluk pozu verdi Boşanma aşamasında olduğu karısını av tüfeğiyle vurdu ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı