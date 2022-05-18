KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika
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KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

18.05.2022 10:25

KAĞITHANE'de motosikletle gelen iki kişiden birinin, iş yerine düzenlediği silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAĞITHANE'de motosikletle gelen iki kişiden birinin, iş yerine düzenlediği silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen ay gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Motosikletle gelen iki kişiden biri, etrafı kontrol ettikten sonra silahını çıkararak, düğün organizasyon firmasına ait iş yerine ateş etti. Daha sonra geldiği motosiklete binen saldırgan olay yerinden ayrıldı. Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen iş yeri sahibi, polise giderek saldırgandan şikayetçi oldu. Olay yeri inceleme çalışmalarını yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"BİZ SİLAH SESİNE UYANDIK"

Mahalle sakini "Gece kalktığımda 2-3 el silah sesi duydum. Daha önce burada böyle bir olay olmamıştı. Daha sonra geldik baktık ki kurşun delikleri vardı" dedi.

"SİLAHLA GÖZ BOYAMA TARZI İŞLER"

Komşu dükkanın sahibi Recep Şahin, "Gece geç saatlerde bize bir telefon geldi. Gelip baktık. Yan komşumun vitrinlerine 3-5 el silah ateş edilmiş. Polisler geldi inceleme yaptı. Güvenlik kamera görüntülerini inceledik. Motosikletli iki kişi yeri kontrol ediyor. Daha sonrada silahla göz boyama tarzı bir şeyler yapıyorlar. Ne amaçla yaptılar bilmiyorum" diye konuştu.

SİLAHLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerine yapılan silahlı saldırı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ile sokağa gelen kapüşonlu saldırganların bir tur atarak etrafı kontrol ettiği görülüyor. Daha sonra motosikletten inen bir kişi, içeriye baktıktan sonra iş yerine kurşun yağdırıyor. Silahlı saldırgan geldiği motosiklete binerek olay yerinden kaçıyor.

KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA
KAĞITHANE'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

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Kaynak: DHA

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