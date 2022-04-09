Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu

09.04.2022 13:14

Son dakika haberler... Kahramankazan Belediyesinin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya satacağı beton ve beton ürünlerini üretmek için kurduğu santral faaliyete başladı.

Kahramankazan Belediyesinin, hizmet ve projelerinde kullanacağı, ayrıca piyasaya satacağı beton ve beton ürünlerini üretmek için kurduğu santral faaliyete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, KazanBelBeton şirketinin belediyeye ait 22 dönümlük arazi üzerine kurulan beton ve beton ürünlerini üreteceği santralin kurulum çalışmaları tamamlandı. Şirket, 5 mikser ile pompa aracını da satın alarak bünyesine kattı.

Santralde ilk etapta saatte yaklaşık 120 metreküp beton üretiliyor. Kahramankazan Belediyesi, ürettiği betonu kendi proje ve hizmetlerinde kullandığı gibi piyasaya da satmaya başladı.

"Gelir getirecek projelere imza atıyoruz"

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, faaliyete geçen beton santralinde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Oğuz, belediyelerine gelir getirecek örnek projelere imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Daha önce de Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı veren KazanBelNet şirketini kurmuştuk. Hamdolsun internet şirketimiz hem istihdam sağlıyor hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şimdi de kendi betonumuzu ürettiğimiz KazanBelBeton'u kurduk. Burada da yine hem istihdam sağlıyor hem de belediyemize gelir getiriyoruz. Belediyemiz tasarruf ederken gelir de elde etmiş oldu."

Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu
Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu
Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu
Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu
Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu
Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu

YORUMLAR
500
Enerjisa, Teknosa mağazasına güneş enerjisi santrali kurdu Enerjisa, Teknosa mağazasına güneş enerjisi santrali kurdu Son dakika haber: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Ramazan'da köy ziyaretlerini sıklaştırdı Son dakika haber: Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Ramazan'da köy ziyaretlerini sıklaştırdı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Yanlış hesap jandarmadan döndü: Sosyal medyadan uyuşturucu satmaya çalıştığı kişi jandarma çıkınca kaçamadı
15:08 Jirinovski'nin cenazesinde olağanüstü güvenlik önlemleri: Putin salondayken Jirinovski'nin akrabaları dahi salona alınmadı
15:04 AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı
14:54 Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı
14:42 İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 15:43:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kahramankazan Belediyesi beton santrali kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement