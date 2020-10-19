Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ta aranan PKK/KCK üyesi saklandığı evde yakalandı
19.10.2020 21:03
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
Kahramanmaraş'ta terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan hükümlü, saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin bir evde saklandığını belirledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlü M.E'yi yakaladı.
Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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