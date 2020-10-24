Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta metruk binada yangın - Son Dakika

Gazetecilere açıklama yapan Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Serdar Şavkılı, evin komple yandığını kaydederek, "Ev 11 yıldır kullanılmıyordu. Bu yangından sonra tamamen kullanılamaz hale geldi." ifadesini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 5 itfaiye aracıyla yangına müdahale etti.

Dumlupınar Mahallesi Şehit Mustafa El Sokak'ta bulunan metruk binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kahramanmaraş 'ın merkez Onikişubat ilçesinde 2 katlı metruk binada çıkan yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

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