Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada

18.11.2020 19:30

Son dakika haberler... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon sürücüsü, önündeki TIR'a çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 11 araca çarptı.

İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyon sürücüsü, önündeki TIR'a çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti ve 11 araca çarptı. Korkunç anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Salihler Mahallesi Dörtyol kavşağında meydana geldi. İddiaya göre İzmir'den Çanakkale istikametine doğru seyir halindeki 34 GJ 1334 plakalı yük kamyonu şoförü Okan Z. (25), trafik ışıklarında önündeki TIR'a çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında park halindeki 11 araca ve bir manav tezgahına çarpan kamyon, karşı yola geçerek elektrik direği ve ardından otobüs durağına çarparak güçlükle durdu. Meydana gelen kazada şans eseri ölen olmazken, 1 vatandaşın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Önce kan lekesi sanıldı

Bu arada olay yerinde kaza yapan araçların üzerinde bulunan kırmızı lekeler ilk etapta kan zannedilerek vatandaşlarda panik uyandırdı. Bu lekelerin daha sonra manav tezgahında satılan nar ekşisi olduğu anlaşıldı. Kamyon sürücüsü Okan Z., jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayda çok sayıda maddi hasar yaşandığı öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı bölgede bulunan bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde kamyonun, yolun sağında park halinde bulunan araçlara hızla çarptığı anlar görüldü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada
Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada
Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada
Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada

Dörtyol, Dikili, İzmir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İzmir'de korkutan kaza: Kamyonun 11 aracı biçtiği anlar kamerada - Son Dakika


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