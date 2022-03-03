Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir okulun çatısında mahsur kalan kedi kurtarıldı.
İlçe merkezinde bulunan Şehit Ömer Bilal Akpınar Anadolu İmam Hatip Lisesinin çatısında kedi olduğunu fark eden öğrenciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Okulun çatısına çıkan ve halatla kedinin bulunduğu alana ulaşan bir itfaiye personeli, kediye ulaştı.
Hayvanı kucağına alan itfaiye personeli, arkadaşları tarafından halatla geri çekildi.
Kedi daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
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