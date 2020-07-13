Son dakika haberleri: Karadenizli gençlerin tasarladığı mayo "can kurtaran" olacak - Son Dakika

Son dakika haberleri: Karadenizli gençlerin tasarladığı mayo "can kurtaran" olacak

Son dakika haberlerine göre Trabzon Fen Lisesi çatısı altında bir araya gelen 8 genç, Karadeniz'deki boğulma vakalarından yola çıkarak "can kurtaran mayo" tasarladı.

Trabzon Fen Lisesi çatısı altında bir araya gelen 8 genç, Karadeniz'deki boğulma vakalarından yola çıkarak "can kurtaran mayo" tasarladı.

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Sorumlu öğretmen Nurşen Turan öncülüğünde bir araya gelen Muhammet Hazar Soylu, Yaren Kılıçaslan, Bilge İklim Çizmecioğlu, Nursu Altıparmak, Sude Civelek, Murat Yazan, Ahmet Hakan Güloğlu ve Enes Büyükertaş, Genç Başarı Eğitim Vakfı'nın düzenlediği liseler arası girişimcilik yarışması vesilesiyle "SHIMAYEN" adında şirket kurdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) Müdür Yardımcısı Dr. Onur Tolga Okan'ın danışmanlığında, Karadeniz'deki boğulma vakalarından yola çıkarak "can kurtaran mayo" tasarlayan ve prototipini üreten gençler, katıldıkları girişimcilik yarışmasında Türkiye genelinden 550 şirket arasında üçüncü oldu.

Giyilebilir, estetik ve konforlu bir cankurtaran sistemi oluşturmayı hedefleyen gençler, bundan sonraki süreçte ürünü satışa çıkartarak, hem tehlike olmadan keyifle yüzebilmeye hem de boğularak ölümlerin azalmasına katkı sağlamak istiyor.

"SHI-MAYO" adını verdikleri mayo ile kısa sürede dikkati çeken gençler, ürünün ticarileşmesi noktasında da çalışmalarını KTÜ Teknoloji Transfer Merkezi iş birliğiyle sürdürüyor.

Şirketin genel müdürü Muhammet Hazar Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Karadeniz'de yaz aylarında çok sayıda kişinin denizlerde boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bu kapsamda boğulma vakalarına bağlı ölümlerin önüne geçmek için proje geliştirdiklerini dile getiren Soylu, bilinçsiz yüzücülerin faaliyetlerini kontrol altına almak amacıyla can kurtaran mayo tasarladıklarını ifade etti.

Soylu, tasarlayıp prototipini ürettikleri mayoya "SHI-MAYO" adını verdiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"SHI-MAYO, bel kısmında can simidi bulunan, dışarıdan hiçbir şekilde can simidinin bulunduğu belli olmayan ve kullanımı ise tehlike anında otomatik olarak pimi çektiğimizde şişip insanların hayatını kurtarabilen bir yüzme aparatıdır. Trabzon'da yaşayan öğrenciler olarak yazları sürekli etrafımızda insanların boğularak can verdiğini görüyoruz ki bu insanlar bizim arkadaşlarımız veya aile bireylerimizden birisi olabiliyor. Biz de buna bir çözüm getirmek istedik ve ne yapabileceğimizi araştırdık. Çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik ve böyle bir yol bulduk. Geliştirdiğimiz ürünümüzle, mümkün olduğunca, can kayıplarının bir nebze de olsa önüne geçmek istiyoruz."

"SHI-MAYO yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ürünü"

SHI-MAYO'nun yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret eden Soylu, "Prototipini hayata geçirdiğimiz ürünümüzü artık ticarileştirip seri üretime geçirerek, pazarlamayı ve en önemlisi de denizlerde boğularak ölümlerin önüne geçmek için yaygınlaştırmayı düşünüyoruz." dedi.

Şirketin finans müdürü Yaren Kılıçaslan da SHI-MAYO ile Genç Başarı Vakfı'nın düzenlediği liseler arası girişimcilik yarışmasında 550 şirket arasında genel kategoride Türkiye üçüncüsü, girişimci sunum kategorisinde ise Türkiye ikincisi olduklarını ifade etti.

SHI-MAYO ile giyilebilir, estetik ve konforlu bir cankurtaran sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Kişinin kendi kendini kurtarabilecek durumda olması sayesinde hem cankurtaranların biyolojik yapılarına gerek kalmayacak hem de tek tuşla tehlikede olan kişi güvene kavuşacak. Bu ürün sayesinde yüzerken yanınızda can simidi, yeleği ya da kolluk taşımanıza gerek kalmayacak, zaten cankurtaranınızı giyiyor olacaksınız. Yalnızca kullanıcı istediğinde ve tetiklediğinde harekete geçtiği için tehlike olmadığında keyifle yüzebilirsiniz."

"Ürünümüzü 2021 başlarında satışa çıkarmayı planlıyoruz"

Kılıçaslan, ürünü pazarlama açısından da insanlara duyurmak için birçok çalışma yaptıklarını anlatarak, "Bizim şirketimiz şu anda tasfiye sürecinde, bitiriyoruz. Aslında buradan sonrasında biz vakıftan bağımsız olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk olarak AR-GE çalışmalarına başlayarak ürünümüzün çoklu üretim numunesini çıkartacağız. Bundan sonra da ürünümüzü 2021 başlarında satışa çıkarmayı planlıyoruz." diye konuştu.

KTÜ TTM Müdür Yardımcısı Dr. Onur Tolga Okan da Genç Başarı Vakfı'nın yaptığı çalışmanın, genç girişimcileri motive etmek açısından önemli olduğunu vurguladı.

Okan, TTM'nin de aynı amaca hizmet ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"KTÜ TTM, Türkiye'deki üniversite sanayi iş birliğinin yanı sıra girişimcilik ekosistemini destekleyen, buralardaki yeni elemanları girişimcilik ekosistemine dahil etmeye çalışan bir yapıdır. Bizler de bu anlamda TTM olarak tüm elemanları bu sistemin içerisine dahil etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, amacımız bölgede yeni patronlar, yeni girişimciler çıkartarak istihdamı sağlamaktır. Bu kapsamda da arkadaşlarımızın bu çalışmasına destek olmak bizler için önemli."

Karadeniz, Trabzon, Genç, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:18 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri: Karadenizli gençlerin tasarladığı mayo 'can kurtaran' olacak - Son Dakika
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