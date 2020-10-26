Son dakika haberleri: Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,579904 -1,08 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230823 -0,75 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,820380 -0,56 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 174,941948 -0,31 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,253067 -0,28 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009191 -0,28 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 2,123368 -0,01 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,179806 -1,33 Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu 1,378139 -1,15 Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,306425 -1,11 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,073879 -1,11 Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF 14,968019 -1,07 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 3,098076 -0,64 HSBC Portföy Değ. Fon 119,697915 -0,51 Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,016245 -0,50 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,009565 -0,35 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,053099 -0,27 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,213427 -0,61 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,385235 -0,38 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,152919 -0,08 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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