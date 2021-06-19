Son dakika haberleri! Kaymakam Cebeci şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza- Dadaloğlu Mahallesinde bulunan Şehit Jandarma Er Emin Urhan'ın aileni ziyaret etti.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza İlçe Jandarma Komutanı Halil Kocadağ ile birlikte Dadaloğlu Mahallesinde ikamet eden Şehit Jandarma Er Emin Urhan'ın anne ve babasını ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Kaymakam Cebeci yapmış olduğu açıklamada; "Devletimizin tüm imkanları ile şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek aziz şehitlerimizin değerli ailelerinin yalnız olmadıklarını hissetmeleri açısından zaman zaman gerek ilçe merkezinde ve gerekse ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde ikamet eden şehit yakınlarını ve gazilerimizi ziyaret ediyoruz" dedi.

Tomarza-Dadaloğlu Mahallesinde bulunan şehit ailesine ziyaretine ise Dadaloğlu Mahalle Muhtarı Ömer Yılmaz da Kaymakam Cebeci'ye eşlik etti. - KAYSERİ