Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı

18.09.2022 02:03
Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolcu otobüsüne çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçik Bulvarı'nda meydana geldi. Ebubekir Polat (42) yönetimindeki 38 KV 580 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu İbrahim Şahin'in (43) kullandığı 44 ABT 999 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Lokman Polat (63), Zeynep Gökçe Polat (9), Mine Polat (34) ve Gülay Polat (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kayseri'de otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
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