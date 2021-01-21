Kayseri'de terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerden 5'inin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPD, 3'ünün ise terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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