Törene, Altınkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık , Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, gazeteciler ile sevenleri katıldı.

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