Kaza, Gelik Beldesi'ne bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde çalışan maden işçileri Ali Aladağ ve Erdal Çakoğlu, mesailerini tamamlayıp 67 ER 945 plakalı otomobille eve gitmek üzere yola çıktı. Otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi. Kazada, işçilerden Ali Aladağ hayatını kaybetti, Erdal Çakoğlu ise yaralandı.

Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak, Maden, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Kazada hayatını kaybeden madenci Aladağ, toprağa verildi - Son Dakika

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