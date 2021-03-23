Son dakika haberleri! Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, şiddetli fırtına ve kar yağışı altında kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, şiddetli fırtına ve kar yağışı altında kaldı

23.03.2021 18:51
Son dakika haberleri! Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, şiddetli fırtına ve kar yağışı altında kaldı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki şiddetli fırtına ve kar yağışı, şehirdeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki şiddetli fırtına ve kar yağışı, şehirdeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Başkent Nur Sultan'da sabah saatlerinde başlayan ve halen devam eden yoğun fırtına ve kar yağışı nedeniyle şehirde görüş mesafesi düştü.

Rüzgarın hızı, saniyede 20 metre olurken, meteorolojiden vatandaşlara dikkat olmaları uyarısı yapıldı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar sokaklarda yürümekte zorluk çekti, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Başkentteki olumsuz hava durumu nedeniyle Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı geçici olarak gece yarısına kadar kapatıldı.

Havalimanı basın servisinden yapılan açıklamada, "Nursultan Nazarbayev Havalimanı'nda kar temizleme çalışmalarının gece yarısına kadar sürmesi nedeniyle tüm pistler geçici olarak kapatıldı. Yolcularımızdan söz konusu duruma anlayış göstermelerini rica ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bölge Acil Durumlar Departmanı ise başkentten tüm çıkış yollarının kapatıldığını bildirdi.

Nur Sultan Valiliği, şehir genelinde 960 teknik ekipmanın yanı sıra 2 bine yakın yol işçisinin kar temizleme mesaisinde yer aldığını ve çalışmaların sabaha kadar devam edeceğini kaydetti.

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Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan, şiddetli fırtına ve kar yağışı altında kaldı - Son Dakika


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