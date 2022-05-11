Son dakika haberleri... Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

11.05.2022 09:46
Son dakika haberleri... Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Son dakika haberler: Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlarına devam eden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yeni Mescit Mahallesi'nde önceden tespiti yapılan İ.D. ce G.D. isimli şahısların bulunduğu eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 46 adet satışa hazır halde kilitli poşet içerisinde 15,90 gram eroin, 1 adet şeffaf poşet içerisinde 56,57 gram eroin, tabak içerisinde 7,67 gram eroin, 1 adet folyo içerisinde 0,16 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza ile 2 adet uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan yırtılmış kitap, uyuşturucu madde ölçümünde kullanılan karton aparat, uyuşturucu madde fişeklemede kullanılan eldiven ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Ayrıca 7 adet tabanca fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 10 adet av tüfeği kartuşu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 520 TL'ye el konulurken, yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen zanlılardan G.D. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

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Uyuşturucu, Hisarcık, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Keşan'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika


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