Son dakika haberleri: Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

09.04.2022 20:52
Son dakika haberleri: Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

Son dakika gelişmesine göre Kırıkkale Belediyesince düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Kırıkkale Belediyesince düzenlenen iftar programında şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları bir araya geldi.

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve eşi Arzu Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve eşi Hilal Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, protokol üyeleri, şehit yakanları ve gaziler ile aileleri katıldı.

Başkan Saygılı, iftar öncesi yaptığı konuşmada, iki yıldır Kovid-19 salgını dolayısıyla bu tür etkinlileri yapamadıklarını söyledi.

Bugünkü iftar davetine icabet eden misafirlere teşekkür eden Saygılı, sağlıklı bir şekilde bayrama ulaşmayı temenni etti.

İftar öncesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

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Kırıkkale, İftar, Şehit, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kırıkkale'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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