Son dakika haberleri... Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırıkkale'de meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İbrahim Y. idaresindeki 06 BD 3262 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Başpınar Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Kerim P'nin kullandığı 06 GD 7284 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile Umut G. sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.
Aynı kavşakta, Bülent V'nin kullandığı 06 AD 2592 plakalı otomobil, Necati T. idaresindeki 06 CRR 279 plakalı otomobil ve Yunus G. yönetimindeki 71 AAJ 896 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Necati T'nin kullandığı araçta bulunan Fatma T. yaralandı.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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