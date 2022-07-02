İhbar üzerine olay yerine ambulans sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.Ö. (28), İ.Ö. (8), 11 aylık bebek K.Ö., G.F. ve E.F. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.