Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

02.07.2022 14:38

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Yahşihan ilçesi Kırıkkale- Ankara D-200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 19 BR 774 plakalı otomobil, M.S. yönetimindeki 06 FJ 2995 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, seyir halinde ilerleyen R.S. idaresindeki 71 FA 292 plakalı otomobilin sol bölümüne çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.Ö. (28), İ.Ö. (8), 11 aylık bebek K.Ö., G.F. ve E.F. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırıkkale'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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