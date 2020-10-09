İzmir'de sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı arttı, 1 kişiden acı haber geldi (3) - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı arttı, 1 kişiden acı haber geldi (3)
09.10.2020 15:51
İzmir'de sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı arttı, 1 kişiden acı haber geldi (3)HASTANELERDEN ACI HABER GELDİİzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi.
İzmir'de sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı arttı, 1 kişiden acı haber geldi (3)
HASTANELERDEN ACI HABER GELDİ
İzmir'de sahte içki nedeniyle rahatsızlanıp hastanelere kaldırılanların sayısı 18'e yükseldi. Polis, mide bulantısı ve görme kaybı şikayetiyle çeşitli hastanelere başvuranların ardından başlattığı soruşturma kapsamında operasyonlarını sürdürürken, hastane tedavi altında olan hastalardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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