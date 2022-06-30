Son dakika haberleri | Kırşehir'de yaralı halde bulunan flamingo tedavi edildi

Doğa Koruma ve Mili Parklar Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Özbağ beldesinde vatandaşlar tarafından doğada yaralı halde bulunan flamingo, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

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