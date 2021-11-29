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KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı - Son Dakika

KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı

29.11.2021 14:00

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan operasyon kapsamında aralarında Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Aramalarda bazı evraklara el konuldu.

Şüpheliler, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı
KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı

Ender Sevinç, Kırklareli, Rüşvet, Vize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Kıyıköy Belediyesinde usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla operasyon başlatıldı - Son Dakika
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