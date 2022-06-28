İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.T'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi olayının zanlıları G.T. ve K.T. dün gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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