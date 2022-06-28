Son dakika haberleri | Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

28.06.2022 09:57
Son dakika haberleri | Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.T'nin ateşli silahla kasten öldürülmesi olayının zanlıları G.T. ve K.T. dün gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Kocaeli'de cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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