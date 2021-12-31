Üye Girişi
Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu

31.12.2021 09:55

Gelen son dakika haberlerine göre Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Bolivar bölgesinde uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Bolivar bölgesinde uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirildi. Kolombiya Askeri Kuvvetleri ve narkotik polisinin Bolivar'ın güneyindeki San Pablo'da ortaklaşa düzenlediği operasyonda, yasadışı koka tarlaları imha edildi. Kolombiya hükümeti, 2021 yılında ülke çapında düzenlenen operasyonlarda 103,100 hektar kokain alanının yok edildiğini ve 659 ton kokainin ele geçirildiğini, ayrıca 5,700'den fazla uyuşturucu laboratuvarının imha edildiğini açıkladı.

Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu
Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu
Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Güney Amerika, Uyuşturucu, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu - Son Dakika


Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Mezar soyguncusunun özgürlük talebine ret Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Mezar soyguncusunun özgürlük talebine ret         
09:58
Sedat Peker davasında yeni gelişme! Tutuklular suçlamaları kabul etmiyor Sedat Peker davasında yeni gelişme! Tutuklular suçlamaları kabul etmiyor         
09:50
Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi         
09:38
Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi Camdaki Kız'da Nalan, eşinin Melisa ile birlikte olduğu anları izledi         
08:44
Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı         
21:34
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz AK Parti kanadından MEB binasına alınmayan Kılıçdaroğlu'na ilk tepki: Sokakları dar ederiz         
17:34
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu yasak aşk mı yaşıyor? İşte cevabı         
15:16
14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası 14 yıl önce toplanan izmarit düğümü çözdü! Tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası         
15:00
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07

Son Dakika Haberleri
09:54 TBMM'de 2021 yılında 54 milletvekili hiçbir çalışmaya katılmadı
09:49 Sedat Peker davasında yeni gelişme! Tutuklular suçlamaları kabul etmiyor
09:37 Osmanlı torunu Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu Rus sevgilisiyle Avusturya'da evlendi
09:34 Ziraat Katılım, kur korumalı hesaplar için ilahiyatçılardan "icazet belgesi" aldı!
09:20 Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!
09:20 Aygün Aydın'dan yeni bir ifşa daha! Sabancı'nın yarı çıplak yatak pozunu ifşa etti
09:19 Antalya felaketi yaşıyor! Yollar yıkıldı, okul bahçeleri göle döndü
09:11 Bahçeli, memur ve emekli zammı açıklamasında enflasyon vurgusu yaptı
09:01 Gece gece yükselen çığlıklarla mahalle ayağa kalktı! Yaşlı adamın başına gelenler!
08:46 Akdeniz Bölgesi için kırmızı koda devam! Bölgelerde yılın son gününde hava durumu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 10:03:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... KOLOMBİYA - Kolombiya'nın kuzeyinde yasadışı koka tarlalarına imha operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement