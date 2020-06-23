Son dakika haberleri | Komşuluk hakkına girmesin diye 45 yıllık ağaçların yönünü değiştirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Komşuluk hakkına girmesin diye 45 yıllık ağaçların yönünü değiştirdi

Son dakika habere göre Komşuluk hakkına girmesin diye 45 yıllık ağaçların yönünü değiştirdi Antalya'da komşuluk haklarına riayet etmek için 45 yıl önce diktiği ağaçların yönünü kendi arazisine çeviren baba, ölmeden önce de evlatlarına komşu haklarına girmemelerini vasiyet etti.

Komşuluk hakkına girmesin diye 45 yıllık ağaçların yönünü değiştirdi

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ANTALYA - Antalya'da komşuluk haklarına riayet etmek için 45 yıl önce diktiği ağaçların yönünü kendi arazisine çeviren baba, ölmeden önce de evlatlarına komşu haklarına girmemelerini vasiyet etti.

Sınır komşularıyla iyi geçinmek ve komşuluk haklarına girmemek için diktiği ağaçları kendi tarafına çeviren baba Adil Korkmaz, ölmeden önce evlatlarına komşu haklarına girmemelerini vasiyet etti. Günümüzde bir çok ailenin sınır kavgası yüzünden husümet yaşadığı bir dönemde Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Korkmaz ailesi 45 yıl önce babaları Adil Korkmaz tarafından dikilmiş olan ağaçların komşu sınıra girmemesi konusunda ki vasiyetini yerine getirmeye devam ediyor. Çocukluğundan beri burada yaşadığını belirten Korkmaz, "Bu ağaçları komşuluk haklarına riayet etmek için bu şekilde yaptık. Çocukluğumdan beri bu şekilde devam etti. Babam rahmetli oldu yine aynı bu şekilde devam etti. Bu şekilde devam ettirmek de bizim boynumuzun borcu" diye konuştu.

"Babam haklıymış"

"Babası tarafından dikilen ağaçların 45 yılı aşkın süre olduğunu dile getiren Korkmaz, "Babam, komşu haklarına girmememiz için bize devamlı söylüyordu. Kimseyle bu konularda ikili bir olumsuz diyaloglarda girmemizi her zaman söylüyordu. Bugün de görüyoruz ki ailelerde komşuların ağaçlarından dolayı tehlikeli durumlar oluyor. Komşular arasında husumetler oluşuyor. Bu da babamın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmış durumda. Babamızın bize verdiği öğütler sayesinde bugüne kadar geldik. Bundan sonra da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Biz bunu ilke edinmiş durumdayız. Dışardan gelenler genelde hayret ediyor. Bu ağaçlar nasıl bu hale geldi diye. Tabi annemin babamın çok katkısı var bu şekle sokulmasında. Bizim de hoşumuza gidiyor görsel olarak güzel görüyoruz" diye konuştu.

"Örnek aile oldular"

Mahalle muhtarı Hüseyin İnce ise, "Günümüzde komşu haklarına riayet edilmeyen bazı sorunlar var. Bunun başlıcası sınırda ağaç konusu. Senin dalın benim tarafa gitti gibi çok şikayetler geliyor. Şu bir vatandaşımızın bahçesindeyiz. Sağolsunlar kendileri örnek bir aile oluklar. Gördüğünüz gibi ağaçları komşularına zarar vermemek amacıyla kendilerinden tarafa yatırmışlar. Mahallemizin örnek insanları. İnşallah bu dönemde de böyle örnek insanlar çıkar" şeklinde konuştu.

Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:00 Kaynak: İHA

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