Son dakika haberleri... Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadın öldü, kocası yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Konya'da sulama kanalına düşen otomobildeki kadın öldü, kocası yaralandı
17.01.2021 19:57
Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bir kadın hayatını kaybetti, sürücü eşi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bir kadın hayatını kaybetti, sürücü eşi yaralandı.
Hasan Aktürk idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Seydişehir- Bozkır kara yolu Kumluca Mahallesi yakınlarında sulama kanalına düştü.
Kazada, sürücü yaralanırken araçta bulunan eşi Hatice Aktürk yaşamını yitirdi.
Yaralı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice Aktürk'ün cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.
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