Son dakika haberleri: Konya İl Emniyet Müdürü Dinç Seydişehir'i ziyaret etti - Son Dakika

Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Seydişehir ilçesini ziyaret etti.

Dinç, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Başkan Tutal, yaptığı konuşmada, emniyet teşkilatının yaptığı başarılı çalışmalar sayesinde huzurlu bir şekilde yaşadıklarını söyledi.

Huzur ve asayişinin sağlanması noktasında özveriyle çalışan tüm emniyet teşkilatına teşekkür eden Tutal, Dinç'e çalışmalarında başarılar diledi.