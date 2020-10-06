Son dakika haberleri... 'Koronavirüslü annenin bile emzirmesi öneriliyor' - Son Dakika

ÇOCUK Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, "Anne sütü çok kıymetlidir. Araştırmalar, gerekli tedbirler aldığında koronavirüslü bir annenin bile bebeğini emzirebileceğini gösteriyor. Emzirme önemli; çünkü, anne sütü ile geçen bağışıklığı destekleyen antikor dediğimiz maddeler bebeğe geçiyor ve enfeksiyona karşı koruyor" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serap Ceran Çağrıl, 1-7 Ekim Emzirme Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, anne sütünün önemine değindi. Emzirme Haftası'nı önemsediklerini belirten Çağrıl, "Annelere emzirmenin önemini anlatan, anne sütünün kıymetini hatırlatmamızı sağlayan bir hafta. Özellikle bu hafta dolayısıyla yeni doğum yapan ve emziren annelerimiz için önerilerimiz oluyor. Anne sütü çok kıymetlidir. Şu anda koranavirüs salgını devam ediyor. Araştırmalar, gerekli tedbirleri aldığında koronavirüslü bir annenin bile emzirebileceğini gösteriyor. Emzirme önemli; çünkü anne sütü ile geçen bağışıklığı destekleyen antikor dediğimiz maddeler enfeksiyona karşı koruyor. Yalnızca enfeksiyona değil birçok hastalığa karşı anne sütünde koruyucu madde vardır. Anne sütünün yerini hiçbir mama alamamıştır. Anne sütü ile bebeğin hem gelişimi hem de bağışıklığı iyi düzeyde oluyor. Besin içeriği anlamında ilk 6 ay tüm ihtiyaçları karşılıyor. Ek gıdaya geçmeden önce bebeğin sadece anne sütü ile beslenmesi yeterlidir. İleri yaşamında diyabet ve hipertansiyon gibi bir takım hastalıklara karşı koruyuculuğu sağlıyor. Efektif düzeyde annelerin bebeklerini emzirmelerini öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi 2 yaş. Biz de bebeklerin en az 1 yaşına kadar emzirilmesini öneriyoruz" diye konuştu.