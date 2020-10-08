Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir' - Son Dakika

Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir'

08.10.2020 09:37
Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir', System.String[]

Son dakika haberler: HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünya nüfusunun yüzde 10'nun Covid-19'a yakalandığının tahmin edildiği yönündeki açıklamasına göre dünyada 750 milyon insanın enfekte olduğunu söyledi.

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), dünya nüfusunun yüzde 10'nun Covid-19'a yakalandığının tahmin edildiği yönündeki açıklamasına göre dünyada 750 milyon insanın enfekte olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Eğer rakamlar, oranlar bu şekildeyse toplumsal bağışıklık bizim zannettiğimizden daha yakın olabilir. Tam rakamları bilmediğim için bir süre veremiyorum; ama 1-2 yıl içinde gerçekleşebilir gibi görünüyor" dedi.

Prof. Dr. Ceyhan, salgının başından bu yana dünya için, en iyi yöntemler de kullanılsa, ciddi taramalar da yapılsa yüzde 10'unun bulanabileceğini söylediğine dikkat çekti. Bunu söylediği için yanlış anlaşıldığını vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "DSÖ'nün yüzde 10 tahmini, şu an tespit edilen vakaların 20 kat daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bu salgınların özelliğidir, bu hastalık çok yüksek oranda belirtisiz seyrettiği için. Koronavirüs salgını özellikle gençlerde ve çocuklarda yüzde 90-95 belirtisiz seyrediyor. Bakanlığın açıkladığı rakamlar ile daha önce yaptığımız hesaplarla, 'yaklaşık 11 yılda toplumsal bağışıklık gelişir' diyorduk. Eğer rakamlar, oranlar bu şekildeyse o zaman bu çok daha kısa sürede gelişebilir. Yani toplumsal bağışıklık bizim zannettiğimizden daha yakın olabilir. Tam rakamları bilmediğim için bir süre veremiyorum; ama 1-2 yıl içinde gerçekleşebilir gibi görünüyor" diye konuştu.

'SALGININ GİDEREK SÖNECEĞİ ANLAMINA GELİR'Prof. Dr. Ceyhan, "Benim en çok ilgimi çeken şey; bulunduğumuz noktada toplumsal bağışıklığa daha yakınız gibi görünüyor. Hasta sayısı-vaka sayısı tartışmalarından anladığımız kadarıyla tam sayıyı bilmemekle birlikte bizim de vaka sayımız bunun üzerinde. DSÖ'nün 750 milyon tahmin ettiği rakam, şu anda dünyadaki tespit edilmiş 35 milyon vakanın 20 katından fazla. Bu rakamları Türkiye'ye uyarladığımız zaman Türkiye'de beklediğimizden daha kısa sürede yani vaka sayısının 20 katının üzerinde kişi enfekte olduysa toplumsal bağışıklık daha kısa sürede gelişebilir. Toplumsal bağışıklığın gelişmesi demek, artık virüsün eskisi kadar bulaşamayacağı ve salgının giderek söneceği anlamına gelir. Bunun 1-2 yıl içinde olabileceğini düşünüyoruz, tabii bu vaka sayısına bağlı, tam vaka sayısını bilsek bunun hesaplarını çok iyi yapabiliriz aslında" ifadesini kullandı.'VİRÜSÜ BİTİRECEK MUTASYON GELİŞMEDİ'

Her gün çok sayıda mutasyonun rapor edildiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, fakat henüz virüsü bitirecek mutasyonun gelişmediğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, "Salgının bitebileceği üçüncü olasılık olan aşılara gelince, aşılar ile ilgili dünyada gelişmeler var. Önümüzdeki yıl bireysel koruyuculuk için etkili 1 ya da birkaç aşıya sahip olabiliriz; ancak bunun dünya nüfusuna yetebilecek, herkesin aşılanacağı uygulama haline dönmesi gerek üretim kapasitesi, gerek bu aşıların ulaştırılması şartları dikkate alındığında bunlardan daha uzun sürede gerçekleşebilir gibi görünüyor mutasyon ve toplumsal bağışıklıktan. Yani birkaç sene lazım böyle bir şey için" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


- Ankara
Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir'
Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir'
Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir'
Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir'

Dünya Sağlık Örgütü, Tıp Fakültesi, Koronavirüs, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 'Koronavirüste toplumsal bağışıklık 1-2 yılda gerçekleşebilir' - Son Dakika

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