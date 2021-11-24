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Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi

24.11.2021 11:02
Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kütahya'da lise öğrencileri, bedensel engelli kadının evine giderek temizlik yaptı.

Kütahya'da lise öğrencileri, bedensel engelli kadının evine giderek temizlik yaptı.

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Kat Hizmetleri Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler, "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz" sloganıyla başlatılan etkinlik kapsamında, yalnız yaşayan engelli Rabia Yıldırım'ın evini temizledi.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, etkinliğin oldukça anlamlı olduğunu söyledi.

Dernek olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını, zaman zaman gönüllülerden de destek gördüklerini anlatan Yakar, şöyle konuştu:

"Okulumuz bize engelli bireylere yardımcı olmak için talepte bulundu. Doğuştan bedensel engelli kardeşimiz Rabia Yıldırım'a destek olmak için öğretmen ve öğrencilerimizle buradayız. Rabia hanım yaklaşık 3 yıl önce yine kendisi gibi engelli olan eşini kaybetti. Bedensel engelli ve yalnız olduğu için evindeki birçok işini yapamamakta. Bizler elimizden geldiğince kendisine destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de liseli öğrencilerimiz bize destek için buradalar. Öğrencilerimiz evin bütün bölümlerinde genel temizlik yaptı."

Öğrencilerden Merve Nur Köroğlu ve Burak Kazım Arıoğlu ise etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını, amaçlarının yüzlerde tebessüm oluşturmak olduğunu ifade etti.

Rabia Yıldırım da yapılan çalışmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi
Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi
Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi
Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi
Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi

Anadolu Lisesi, Rabia Yıldırım, Kütahya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kütahya'da liseliler bakıma muhtaç engelli kadının evini temizledi - Son Dakika
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