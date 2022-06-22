Son dakika haberleri | Kuveyt'te Meclis feshedilerek genel seçime gitme kararı alındı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Kuveyt'te Meclis feshedilerek genel seçime gitme kararı alındı

22.06.2022 16:32
Son dakika haberleri | Kuveyt'te Meclis feshedilerek genel seçime gitme kararı alındı

Edinilen son dakika haberine göre Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, genel seçimlere gitmek üzere Meclis'i feshetme kararı aldıklarını duyurdu.

Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, genel seçimlere gitmek üzere Meclis'i feshetme kararı aldıklarını duyurdu.

Veliaht Prens Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah adına devlet televizyonundan halka hitaben bir konuşma yaptı.

"Anayasal hakkımıza dayalı olarak Millet Meclisi'ni feshetme ve genel seçimlere çağrı yapma kararı aldık." diyen Sabah, Meclis'i feshetme ve seçimlerle ilgili genelgenin gerekli yasal işlemlerin ardından önümüzdeki aylarda duyurulacağını kaydetti.

Meclis'e seçilen yanlış temsilcilerin ülke çıkarlarına zarar vereceği ve başa dönmek zorunda kalacaklarına işaret eden Sabah, "Siyasi sürecin düzeltilmesi için halkın iradesine sığınma kararı aldık." şeklinde konuştu.

Mevcut duruma geri dönmenin ülke çıkarına olmayacağını dile getiren Sabah, bu sebeple siyasi sürecin düzeltilmesi için gerçekleşecek seçime katılım fırsatını kaçırmama çağrısında bulundu.

Hükümetin yönetimi ve Millet Meclisi'nin uygulamalarından dolayı Kuveyt halkında yasama ve yürütme organlarının performanslarına karşı öfke oluştuğuna dikkati çeken Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:

""Bizler yasama ve yürütme organlarını yönlendirmekle yetiniyorduk. Ülkenin ve halkın çıkarları için yapılan herhangi bir reform veya işlemde kimseyi engellemeye kalkışmadık."

Hükümetin istifası ve siyasi durum

Kuveyt'te hükümet 5 Nisan'da istifa etmiş ve Emir Sabah da 10 Mayıs'ta bu istifayı kabul etmişti. Millet Meclisi Başkanı Merzuk el-Ganim de 19 Nisan'da yeni hükümet kuruluncaya kadar Meclis oturumlarının askıya alındığını duyurmuştu.

Ancak Meclis, hükümetin istifasıyla sonuçlanan siyasi krizden 2 ay sonra 14 Haziran'da emeklilerle ilgili bir yasa tasarısının oylamaya sunulması için özel oturum düzenlemişti.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah el-Halid el-Hamed hakkında, "Anayasaya aykırı uygulamalar yapma ve yasama kurumlarıyla iş birliği yapmama" yönündeki suçlamaların ardından Meclis'te gensoru verilmişti. Başbakan Hamed'in, kendisine yönelik bu gensorudan yaklaşık bir hafta sonra istifa etmesi dikkati çekmişti.

Kuveyt Millet Meclisi'nden bazı parlamenterler, 16 Haziran'da hükümet ile parlamento arasındaki krizin çözümü için Emir Sabah'ın müdahalesi talebiyle protestoya başvurmuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kuveyt'te Meclis feshedilerek genel seçime gitme kararı alındı - Son Dakika

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