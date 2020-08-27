Son dakika haberleri: Kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde su kuyusuna düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ulukent Mahallesi'nde Bayram Babuçcu, tarlada otlayan keçilerinden birinin su kuyusuna düştüğünü fark etti.

İçinde az miktarda su olan kuyudaki keçiyi kendi imkanları ile kurtaramayan Babuçcu, itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tavas şubesi ekipleri, kuyuda mahsur kalan keçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 metre çapındaki kuyunun üzerine bağlanan düzenek yardımıyla 7 metrelik kuyuya inen bir itfaiye görevlisi, bağlanan halatla keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtararak yukarı çıkardı.

Keçi sahibi Babuçcu, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.