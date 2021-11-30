Son dakika haberleri: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ancak Parlamento kararıyla görevde kalacağını söyledi - Son Dakika

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, görev süresinin bittiği 31 Ekim 2022'den itibaren ayrılmak istediğini ancak Parlamento'nun karar vermesi durumunda görevine devam edebileceğini belirtti.

Avn, Katar'ın başkenti Doha'yı ziyareti kapsamında Al Jazeera televizyonuna röportaj verdi.

Parlamento seçimleri için tüm hazırlıkların yapılacağını ifade eden Avn, "Ben Parlamento'nun uzatmasına karşıyım. Görevimin son bulmasından sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olmayacağım. Ancak Parlamento karar verirse kalırım." ifadelerini kullandı.

Avn, görev süresi sonrasında cumhurbaşkanlığında bir boşluğun olmasının mümkün olmadığını, geçici süreçte dahi olsa, hükümetin bu sorumluluğu alabilecek güçte olduğunu kaydetti.

Körfezle yaşanan kriz

Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkeleriyle yaşanan krize ilişkin Avn, "Bir vatandaşın söylediğinin sorumluluğunu Lübnan halkının yüklenmesi bir zulümdür. Krizin çözülmesi için çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avn 2016'da Parlamento tarafından cumhurbaşkanı seçildiğinde 29 aylık bir boşluk sona ermişti. Avn'ın birkaç gün önce cumhurbaşkanlığını bir boşluğa teslim etmeyeceğine ilişkin açıklaması, iktidarda kalma arzusuna dair spekülasyonları gündeme getirmişti.