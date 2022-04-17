Son dakika haberi: Maçtan sonra kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi: Maçtan sonra kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

17.04.2022 23:17
Son dakika haberi: Maçtan sonra kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçı sonrası kalp krizi geçiren bir taraftar hayatını kaybetti.

Bugün Aydın'ın Kuşadası ilçesinde oynanan Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçı sonrası kalp krizi geçiren bir taraftar hayatını kaybetti. Olay spor camiasında üzüntüye neden oldu.

Aydın Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nun son haftasında İsabeyli Şırlanspor - Aydınspor ile karşılaştı. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmada İsabeyli Şırlanspor 2-2 berabere kalırken, maçtan sonra olaylar yaşandı.

Maçı izlemek için Nazilli'den gelen Ali Faik Uygun maçta sonra arkadaşları ile taraftar otobüsüne binip dönüş yoluna geçti. Kuşadası'ndan Söke yolunu kullanarak Nazilli'ye gitmek üzere hareket eden otobüs Söke'ye geldiğinde Ali Faik Uygun otobüste fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen taraftara bir yandan arkadaşları kalp masajı uygularken diğer yandan otobüsün olduğu yere 112 Acil Sağlık ekibi çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Uygun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ali Faik Uygun sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

(Ekrem Keser - Ali Soydemir/İHA)

Son dakika haberi: Maçtan sonra kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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