Son dakika haberleri! Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

04.05.2022 23:36
Son dakika haberleri! Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakınca Mahallesi Kenan Işık Caddesi'ndeki bir sitenin önünde birbirlerine silahla ateş eden kişiler bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, olaya karışan A.M. ve Ç.S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ç.S, polise verdiği ifadesinde sitenin bahçesinde aracının içerisinde tek başına oturduğu esnada daha önceden husumetli olduğu İ.A. ve A.M'nin gelerek kendisine silahla ateş ettiğini, aracının şoför kapısı ve sol arka çamurluğunun isabet aldığını söyledi.

Olay yerinde 7 kovan, 2 fişek ve 2 çekirdek bulan olay yeri inceleme ekipleri, İ.A'nın dairesinin salonunun penceresi ve salon iç duvarına da 1 kurşunun isabet ettiğini belirledi.

Son dakika haberleri! Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri! Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı

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Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu

Emniyet Müdürlüğü, Yakınca, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Malatya'da bir sitedeki silahlı kavgaya karışan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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