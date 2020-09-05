Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavgada bir kişi öldü

Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir hayatını kaybetti.

Şahnahan Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.G. ile A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine K.G, yanında bulunan av tüfeğiyle A.A'ya ateş açtı.

Göğsünden yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan A.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.G, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yeşilyurt, Şahnahan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 23:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Malatya'da silahlı kavgada bir kişi öldü - Son Dakika

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