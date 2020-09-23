Son dakika haberleri... Malezya Başbakanı Muhyiddin'den, Enver İbrahim'in "yeni hükümet" açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Malezya Başbakanı Muhyiddin'den, Enver İbrahim'in "yeni hükümet" açıklamasına tepki Açıklaması

Son dakika habere göre KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ana muhalefet lideri Enver İbrahim'in, "yeni hükümeti kuracak sayıda milletvekili desteğine sahip olduğuna" yönelik açıklamalarına, "Enver'in açıklamaları boş iddialardır.

Son dakika haberleri... Malezya Başbakanı Muhyiddin'den, Enver İbrahim'in

KUALA Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, ana muhalefet lideri Enver İbrahim'in, "yeni hükümeti kuracak sayıda milletvekili desteğine sahip olduğuna" yönelik açıklamalarına, "Enver'in açıklamaları boş iddialardır." diye cevap verdi.

Muhalefet lideri Enver'in açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yapan Başbakan Muhyiddin, "Aksi ispat edilene kadar Ulusal İttifak hükümeti güçlü bir şekilde yerinde durmaktadır, ben de meşru başbakan olarak görevimin başındayım." ifadelerini kullandı.

Muhyiddin, Enver'in yeni hükümet kurabilmesi için anayasal bir süreçten geçmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gerekli süreçlerden geçemediği müddetçe Enver'in açıklamaları boş iddialardır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni hükümet iddiaları karşısında Malezya halkına sükunetini koruma çağrısı yapan Başbakan, bu sorunun, anayasal kuralların güdümünde çözüme kavuşturacağını vurguladı.

İktidar ve muhalefet partilerinden açıklamalar

Enver İbrahim'in yeni hükümeti kuracak milletvekili desteğini bulundurduğuna dair açıklamaları üzerine meclisteki siyasi partilerden art arda açıklamalar geldi.

Eski Başbakan Mahathir Muhammed, partisinin Enver'in yeni hükümet kurma planına dahil olmadığını belirterek, "Bu iddiaların doğruluğu var mı yok mu, bekleyip göreceğiz." dedi.

İktidar koalisyonuna bağlı Malezya İslam Partisinin (PAS) Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre Bakanı İbrahim Man ise partisinin meclisteki 18 milletvekilinden kimsenin Enver'i desteklemediğini belirterek, "Enver, kendisini destekleyen kaç milletvekili var ise hepsinin ismini versin." şeklinde konuştu.

Mecliste 18 milletvekili bulunduran Sarawak Eyalet Partileri Koalisyonu (GPS) da yaptığı yazılı açıklamada, "Başbakan Muhyiddin Yasin'e desteğimiz devam etmektedir." ifadesini kullandı.

İktidar partilerinden 39 sandalyeli Birleşik Malay Milli Örgütünün (UMNO) Genel Başkanı Ahmed Zahid Hamidi, partisindeki bazı milletvekillerinin Enver'in başbakanlığını desteklediğini kabul ederek, "Parti olarak Enver'i destekleyen milletvekillerine mani olamayız. Kararlarına saygı duyarım." açıklamasında bulundu.

Zahid, UMNO'dan kaç milletvekilinin Enver'i desteklediğine ise değinmedi.

Muhalefet koalisyonuna bağlı 11 milletvekilli Milli Güven Partisi (AMANAH) ve 42 milletvekilli Demokratik Hareket Partisi (DAP) ise Enver İbrahim'e destek açıklamalarında bulundu.

Hükümet kurabilmek için en az 112 milletvekili gerekiyor

Malezya'da hükümet kurabilmek için parlamentodaki 222 milletvekilinden en az 112'sinin desteğini almak gerekiyor.

Mevcut iktidar koalisyonunun halihazırda 113 milletvekili desteği bulunuyor.

Muhalefet partilerinin destek açıklamalarına göre toplam 91 milletvekili, Enver'in başbakanlığını destekliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapmayan parti ve milletvekillerinin ise Enver'e destek verip vermeyeceği henüz bilinmiyor.

Enver İbrahim'in "yeni hükümet" açıklaması

Malezya ana muhalefet lideri Enver İbrahim, bugün düzenlediği basın toplantısında, meclisteki Malay ve Müslüman ağırlıklı partilerle anlaşma sağlayıp yeni bir iktidar koalisyonu kurabilecek çoğunluğu elde ettiğini duyurmuştu.

Çok sayıda milletvekilinin başbakan olması için kendisine destek verdiğini öne süren Enver, hükümeti kurmak için en kısa zamanda Malezya Kralı ile görüşeceğini bildirmişti.

Enver, "Arkamdaki açık ve tartışmasız destekle, Başbakan Muhyiddin Yasin'in hükümeti artık düşmüştür." açıklamalarında bulunmuş ve yeni hükümet için kendisiyle iş birliği yapması durumunda Başbakan Muhyiddin'e kabinede görev verebileceğini söylemişti.

Enver İbrahim, Milletvekili, Hükümet, Malezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Malezya Başbakanı Muhyiddin'den, Enver İbrahim'in 'yeni hükümet' açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı         
22:37
Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı         
21:51
Kılıçdaroğlu, CHP'deki Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz         
21:25
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor         
20:50
Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi         
18:49
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada Ufacık bir arı hayatına mal oldu! Talihsiz sürücünün feci şekilde can verdiği kaza kamerada         
15:16
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel Daniela Ospina, kendisine ihanet etmesine rağmen James Rodriguez'e saygı duyuyor: İlişkimiz mükemmel         
09:47
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 23:12:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Malezya Başbakanı Muhyiddin'den, Enver İbrahim'in "yeni hükümet" açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei