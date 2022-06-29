MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 8 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu baskınında 9 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 6,70 gram esrar, 2,13 gram metamfetamin, 6 sentetik hap, 3 ecstasy, uyuşturucu kullanmaya yarayan 8 aparat, ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ve çeşitli çaplarda 22 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika