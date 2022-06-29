Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

29.06.2022 16:22
Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika haber... MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 8 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu baskınında 9 şüpheli, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 8 adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu baskınında 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 6,70 gram esrar,  2,13 gram metamfetamin, 6 sentetik hap, 3 ecstasy, uyuşturucu kullanmaya yarayan 8 aparat, ruhsatsız 3 tabanca, av tüfeği ve çeşitli çaplarda 22 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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