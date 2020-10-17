Son dakika haberleri... Mardin'de sahte içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Mardin'de sahte içki operasyonu
17.10.2020 11:34
Son dakika haberler... MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
MARDİN'in Kızıltepe
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içki imal ve satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- Mardin
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