Son dakika haberleri... Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'daki çatışmanın izleri duruyor
Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ üyesi askerler tarafından saldırıya uğrayan 5 yıldızlı Turban Grand Yazıcı Otel, kanlı gecenin izlerini taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda kapalı tutulup, o haliyle korunuyor.
Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisinde bulunan otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, dört yıldır olduğu gibi muhafaza edildi. Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatıyla kapatılan odalar müşterilere verilmezken, odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi. FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri tek tek numaralandırılmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerler tarafından sıkılmış 80'in üzerinde mermi izleri göze çarpıyor.İki odanın pencereleri açılan ateş sonucu kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içeride bulunan tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasında bulunan masa üzerinde A4 kağıtları ve dinlenme odasındaki seccade ile tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:12 Kaynak: DHA
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